Sale en libertad provisional policía que mató de 5 disparos a su “mejor amigo” en Nueva York

Errick Allen, joven oficial de NYPD acusado de disparar fatalmente cinco veces a su amigo de infancia Christopher Curro en Long Island, fue beneficiado con libertad bajo fianza después de que su abogado convenció al juez de que fue atacado antes de abrir fuego.

Anthony LaPinta, abogado defensor del oficial Allen (27), dijo que los investigadores reunieron evidencia que supuestamente muestra que Curro (25) había golpeado la cabeza del policía en el suelo en una pelea antes del tiroteo, informó Newsday.

LaPinta dijo que los detectives tomaron unas 40 fotografías que muestran las supuestas lesiones que Allen sufrió en la cabeza, el cuello y la cara, “consistentes con una lucha reciente, un altercado que ocurrió” la noche del 12 de mayo en Farmingdale.

Allen está acusado de dispararle a Curro cinco veces, en la cabeza y el cuello.

LaPinta también señaló una historia del New York Post sobre una grabación de audio de los balazos en rápida sucesión lo que, según él, evidencia que el policía disparó en defensa propia.

El fiscal Joshua Gradinger dijo que estaba “desconcertado” con esa prueba.

Robert Schwartz, juez interino de la Corte Suprema, dijo que el argumento de la defensa era convincente y acordó establecer una fianza de $500 mil dólares en lugar de mantener a Allen bajo custodia.

“El sospechoso y las víctimas eran amigos de la infancia; crecieron juntos“ y pelearon esa noche, comentó el comisionado de policía del condado Nassau, Patrick Ryder, al anunciar el crimen.

An off-duty NYPD cop who is accused of fatally shot a childhood friend near his Long Island home has been charged in the killing.

Police Officer Errick Allen, 26, allegedly gunned down Christopher Curro, 25, during a fight in Farmingdale.https://t.co/q43g9nnjtx

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 21, 2020