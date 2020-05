Se retrasa la inducción de Kobe Bryant al Salón de la Fama a causa del coronavirus

Dos meses después de su lamentable fallecimiento en un accidente aéreo, Kobe Bryant fue seleccionado para entrar al Salón de la Fama de del Baloncesto Naismith, en una ceremonia que estaba planeada para llevarse a cabo del 28 al 30 de agosto, pero el coronavirus no lo permitirá.

La tarde de este miércoles, Jerry Colangelo, Presidente de la Junta de Gobernadores del Salón de la Fama, habló con ESPN y reveló que la ceremonia de este año, en la que también serían inducidos Tim Duncan y Kevin Garnett, será pospuesta hasta el 2021, debido al coronavirus que ya ha superado las 100.000 muertes en Estados Unidos.

He was one of the greatest competitors who stepped on the court and made sure his impact was felt on both sides of the ball. He is ranked 4th on the NBA’s career points list (33,643). We congratulate posthumously 5x NBA Champion Kobe Bryant. #20HoopClass pic.twitter.com/dw9WOlt1Gj

— Basketball HOF (@Hoophall) April 4, 2020