VIDEO: Regresó el fútbol ¡y volvieron los osos! Para muestra el del portero del Hertha de Berlín

Con el regreso del futbol, irremediablemente también vuelven los errores en la cancha y el arquero del Hertha de Berlín protagonizó el más grande desde que volvió la Bundesliga.

Fue durante el encuentro contra el Leipzig, el marcador se encontraba 1-1 y para los Toros Rojos era necesaria la victoria, ya que están peleando la cima de la tabla general y, por tanto, el título de la Premier League. Así que pese a tener un hombre menos, no renunciaron al ataque y en una de esas jugadas encontraron el gol gracias a un disparo de Patrick Schick en colaboración con el guardameta Rune Jarstein.

Cuando parecía que Jarstein tenía controlado el tiro de media distancia, con un movimiento extraño de la mano, envió la pelota al fondo de su propia meta, provocando la sorpresa de los jugadores y televidentes alrededor del mundo.

🗣️ Bruno #Labbadia:

"We're a team and I expect the boys to pick their teammates up if they make a mistake, and they did that yesterday for Rune #Jarstein. He shouldn't let his head drop because he's been fantastic and he'll continue to help us all season long."#BSCFCA #hahohe pic.twitter.com/uhvaHK1Rqw

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) May 28, 2020