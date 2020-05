California supera 4,000 muertes por coronavirus y el condado de Los Ángeles es el más afectado

El condado de Los Ángeles informó el viernes de 50 muertes adicionales relacionadas con el coronavirus, lo que eleva el total de California a más de 4,000, un hito sombrío en la pandemia de meses que ha devastado las comunidades y las economías locales.

Más de la mitad de las muertes del estado han ocurrido en el condado de L.A., informa L.A. Times.

El condado también confirmó 1,824 casos nuevos adicionales, lo que eleva el total a 51,562.

La noticia llegó después de que el condado recibió el permiso del estado para reabrir salones de belleza y peluquerías y permitir cenas en persona.

Sin embargo, las restricciones relajadas no significan necesariamente negocios como siempre.

Se espera que los funcionarios de salud pública del condado anuncien restricciones en las operaciones, incluido un límite de capacidad del 60% para los restaurantes.

La directora de Salud Pública Barbara Ferrer, dijo el viernes que las empresas no están obligadas a ser inspeccionadas antes de reabrir y pueden hacerlo tan pronto como puedan adherirse a los protocolos.

El gobernador Gavin Newsom dijo que si se produce un aumento en los casos de coronavirus u hospitalizaciones a medida que los condados continúan levantando las restricciones para quedarse en casa, el estado puede decirles a los funcionarios que retiren medidas de reapertura.

“Dirigiremos a los funcionarios locales de salud que activen un interruptor de atenuación”, dijo el viernes. “No estamos exigiendo un ritmo de apertura”.

El número de muertos en el estado, que ahora se sitúa en 4,068, sigue siendo mucho más bajo que en los puntos críticos de coronavirus de Michigan, Nueva Jersey y Nueva York.

Pero los funcionarios han dicho que aunque otras métricas como las hospitalizaciones y los nuevos casos confirmados ofrecen signos de progreso significativo, las muertes en California siguen siendo una gran preocupación.

El condado de Los Ángeles sigue siendo el centro del brote en California, con un total de 2,294 muertes por COVID-19. El número de casos confirmados en el condado de Los Ángeles representa más de la mitad de todos los casos de California.

Otros condados del estado también están reabriendo negocios y servicios paulatinamente, al tiempo que se aumenta la capacidad para hacer las pruebas de coronavirus en California.

Pero al mismo tiempo, Newsom ha advertido habitualmente que, incluso con empresas en todo el estado que comienzan a reabrir, la amenaza del coronavirus no ha terminado.

