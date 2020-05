Exigen despedir a funcionario por insultos racistas y homofóbicos a un empleado “y su amante” latino en Nueva York

“Ese negro y su amante Julio…”, así se refiere supuestamente sobre dos empleados Raymond Jones, supervisor del Departamento de Obras Públicas (DPW) de Monticello (NY), según un video que llegó a la prensa.

Sus palabras, grabadas mientras Jones aparentemente se desahogaba con otra persona en su lugar de trabajo, han provocado un llamado a que sea despedido.

En el video, Jones usa un término racista varias veces para describir a su empleado Stefon McGinnis, un operador de máquinas que ha trabajado para el DPW durante nueve años.

No está claro cuándo ni dónde específicamente fue grabado. Tampoco se sabe quién es “Julio”, el otro supuesto empleado al que Jones menciona en su reclamo.

McGinnis dijo que informó sobre el video al alcalde Gary Sommers, pero afirma que están “tratando de encubrirlo y actuar como si no existiera”.

El alcalde Republicano dijo a News12 que el video está siendo analizado y tiene cero tolerancia al racismo. Afirmó a que Jones, un empleado blanco de edad avanzada, “entiende” que cometió un error.

McGinnis, sin embargo, dice que Jones ha estado diciendo comentarios racistas durante “mucho tiempo” y sólo ahora lo atraparon.

Supuestamente se está considerando una acción disciplinaria contra él, pero por ahora permanece en su trabajo como empleado público en Monticello, villa ubicada 103 millas al norte de NYC.

#VIDEO: #Monticello DPW Supervisor under fire after leaked racist rant. Story @ 5 on @News12HV pic.twitter.com/DNrEXqOrye

— Blaise Gomez (@BlaiseGomez12) May 29, 2020