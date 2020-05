Gloria Trevi estuvo a punto de ahogarse en la piscina de su casa : “Gracias por salvarme”

Por fortuna, la cantante fue rescatada a tiempo y todo quedo como una anécdota de cuarentena

Gloria Trevi sigue bajo resguardo en su casa, desde donde comparte los momentos más divertidos que pasa junto a su familia, así como aquellos en los que disfruta los calurosos días nadando en la piscina. Sin embargo, fue en este mismo lugar en donde este fin de semana la cantante estuvo a punto de ahogarse.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la cantante compartió el video del terrible momento que vivió luego de lanzarse a la piscina con un vestido que le impidió salir del agua y con el que estuvo a punto de sufrir un accidente.

Por fortuna, Trevi se encontraba acompañada en ese momento y de forma oportuna se lanzaron al agua para rescatarla y evitar una tragedia.

“Cuando Por fin Vanessa se lanzó a salvar mi vida con todo y ropa y su celular en su bolsa de su pantalón yo ya había pensado en hundirme de nuevo y nadar para salir de lado en donde no hubiera vestido. Y al salir fui brutalmente tomada por el pescuezo y empecé a gritar ya no, ya no“, fue el testimonio que quedó grabado en el video que está por llegar a 200 mil reproducciones.

Aunque todo quedó en un susto, poco después la cantante vio lo sucedido con sentido del humor y entre risas, narró a sus seguidores todo lo que sucedió y cómo fue que lograron sacarla a tiempo.

“Gracias por salvarme. Yo quedé hasta sin uñas y todo. Salí con mucha dificultad de todo aquel vestido. No podía avanzar y creo que ella me empujó. Me mata todo lo que hizo Vanessa“, aseguró.