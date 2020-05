“Era malo para el negocio”: la verdad sobre el bloqueo de la NFL a Colin Kaepernick

Luego de muchos años, una voz autorizada rompió el silencio sobre el evidente bloqueo que la NFL levantó sobre Colin Kaepernick debido a sus protestas previas a los partidos, y según esta voz, puede que no haya sido un correctivo disciplinario por parte de la liga, sino una cuestión de negocios. Strictly Bussiness.

Joe Lockhart, antiguo secretario de prensa de la Casa Blanca y que además fue el principal portavoz de la NFL durante la controversia del himno en el 2016, habló por primera vez sobre el caso y consideró que los Vikings de Minnesota deberían firmar al quarterback.

"I was wrong. I think the teams were wrong for not signing him. Watching what's going on in Minnesota, I understand how badly wrong we were," writes @joelockhart https://t.co/qbNXdTGG1o

Al concluir el contrato de Kaepernick con los 49ers de San Francisco, para quienes jugó seis temporadas, ningún equipo decidió firmarlo.

Con sus declaraciones, Lockhart se convirtió en el primer ejecutivo actual o anterior de la liga en hacer una declaración clara y sincera sobre la postura de la liga sobre Kaepernick y la verdad sobre el caso.

En una columna publicada en CNN, Lockhart resume la controversia del himno y el papel de Kaepernick en las protestas para crear conciencia sobre el maltrato a los afroamericanos por parte de las autoridades policiales

Lockhart levantó el velo de misterio sobre las cosas que sucedieron cuando la liga y sus franquicias trataron de lidiar con los problemas que surgieron a partir de las protestas y luego, con el desempleo de Kaepernick.

“Kaepernick no fue bloqueado porque la liga quería castigarlo por haber provocado las protestas”, afirma Lockhart. Dice que los equipos “pensaron que era malo para el negocio firmar a Kaepernick”.

En al artículo agrega que “un ejecutivo de un equipo que consideró la posibilidad de contratar a Kaepernick me dijo que el equipo proyectaba perder el 20 por ciento de sus abonados si lo hacían”.

También escribe que, dada la presencia de los Minnesota Vikings en el epicentro de la controversia actual, es el equipo que debería firmar a Kaepernick para enviar un mensaje claro a la liga, el gobierno y la opinión pública.

🏈Feels like it's time for an NFL team to hire a great QB. I hear Minnesota Vikings could use one.

Will US chose Colin Kaepernick or knee to the throat?

"The league had a chance, with Kaepernick, to be tremendous influencers on the problem of injustice." https://t.co/tSCzhq7vbu

— Carol Leonnig (@CarolLeonnig) May 31, 2020