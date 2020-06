Periodistas de Univision agredidos con balas de goma por la policía

View this post on Instagram

Nuestra reportera Paula Rosado (@Paulita_Pink) resultó herida mientras hacía un reporte en vivo por Facebook durante las manifestaciones. Ocurrió en la ciudad de #SantaMónica, #California, donde decenas de personas se manifestaban por la muerte del afroestadounidense #GeorgeFloyd a manos de un policía blanco en #Minneapolis. Nuestra reportera tuvo que ser trasladada a un hospital en donde la atendieron por una contusión en su pierna izquierda. La comunicadora se encuentra recuperándose de la lesión. Este lunes a las 5pm/4c en #PrimerImpacto su reporte sobre la situación.