Video: Blancos se hincan ante afroamericanos y les piden perdón “por tantos años de racismo”

HOUSTON – En una reunión pacífica que se realizó en el Tercer Barrio de Houston donde creció George Floyd, quien murió en Minneapolis bajo la custodia de cuatro policías, decenas de personas blancas se hincaron frente a personas afroamericanas para pedirles perdón “por años de racismo”.

El momento quedó captado en video. La reunión ocurrió en las instalaciones de Cunny Homes en el Tercer Barrio muy cerca de donde Floyd asistió a la preparatoria Jack Yates.

VIDEO: White people kneel, ask forgiveness from the black community in Third Ward > https://t.co/x9WWSRDdMR

— KPRC 2 Houston (@KPRC2) June 1, 2020