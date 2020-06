En defensa de los periodistas y en apoyo a la libertad de prensa

En una semana y mientras cubrían las protestas multitudinarias por la muerte de George Floyd, un centenar de periodistas fueron amenazados, agredidos con gas pimienta y gas lacrimógeno, golpeados con bastones o balas de goma o detenidos por policías. O golpeados por una turba desenfrenada de manifestantes. Muchos de los ataques policiales fueron deliberados y planificados. No son casualidad.

Así, un equipo de CNN con el reportero Omar Jiménez, hijo de colombiano y afroamericana, en Minnesota fueron esposados y arrestados, sin explicaciones, por la policía estatal a sabiendas de su identidad.

El video completo, de más de 6 minutos, de cuando fueron rodeados por un pelotón armado hasta los dientes, y la absoluta evidencia de que sabían que era un equipo periodístico está aquí.

Un grupo de 20 periodistas cubriendo las protestas en Minneapolis y trabajando fuera de la vía de los manifestantes y la policía, fue atacado directamente con spray de pimienta y balas de goma. Varios fueron heridos en los ojos. Gritaban “¡somos reporteros!” No hubo explicaciones.

Hay más.

En Nueva York, a Tyler Blint-Welsh, reportero del The Wall Street Journal y afroamericano, la policía lo golpeó mientras cubría una protesta. Se estaba retirando de la escena con las manos arriba y su “insignia de prensa emitida por la policía de Nueva York estaba claramente visible”.

A Barbara Davidson, fotoreportera y premio Pulitzer, un agente policial en Los Ángeles la empujó violentamente por la espalda mientras se retiraba cumpliendo sus indicaciones.

También en Los Ángeles, el freelancer Lexis-Olivier Ray fue golpeado en el estómago con un bastón sin provocación por un miembro del LAPD. Aquí está el video.

Here’s a short clip of the @LAPDHQ officer jabbing me in the stomach with a baton, sending me flying back into a crowd of people. https://t.co/R3qUiBgZ5L pic.twitter.com/IIi9Yf9gOd

Hay más.

Andrea May Sahouri, reportera del The Des Moines Register en Iowa, fue esposada, atacada con gas pimienta y arrestada luego de identificarse como periodista. Notablemente, pudo filmar la situación en el patrullero.

Ali Velshi, el reconocido presentador de MSNBC, fue atacado con balas de goma por la policía en Minneapolis.

Y cuando Trump dio sus belicosas declaraciones este lunes y luego enfiló hacia una iglesia para fotografiarse aferrado a una Biblia que no leyó. Fuerzas del Servicio Secreto atacaron a los manifestantes pacíficos frente a la Casa Blanca para abrirle el camino, media hora antes del inicio del toque de queda. Se ve claramente a uno de los esbirros atacando a un cámara de prensa con su escudo y despojándolo de la cámara que lo estaba filmando.

Asimismo, el Washington Post documentó en un video varios de los violentos incidentes en donde los periodistas fueron las víctimas.

Pero también los manifestantes atacan periodistas.

El edificio central de CNN en Atlanta, Georgia, fue atacado por los manifestantes e incendiado en un reflejo de su aborrecimiento de la autoridad.

En Washington, cuatro periodistas de FoxNews liderados por el corresponsal en la Casa Blanca Leland Vittert fueron rodeados por 50 manifestantes y golpeados. Su equipo fue destruido. Sus colegas del The Daily Caller, que no fueron identificados, filmaron toda la situación.

Los incidentes están siendo documentados entre otros, por el U.S. Press Freedom Tracker.

We’re now investigating over **100** press freedom violations at the many #GeorgeFloyd protests around the country from the last few days. These include reporters arrested, pepper sprayed, tear gassed, hit with rubber bullets, and assaulted. Many of the attacks have been targeted

— U.S. Press Freedom Tracker (@uspresstracker) June 1, 2020