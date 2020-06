Otra “Gaviota” que vuela: Tania Ruiz habría terminado con Peña Nieto

Estos son los motivos de su presunta separación

El cuento de hadas habría terminado. De acuerdo con una revista de espectáculos en México, el romance entre Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto habría terminado.

De acuerdo con una fuente allegada a la modelo de 33 años, el ex presidente de 53 la habría alejado de su estilo de vida y la habría decepcionado por no estar interesado en rehacer su vida en matrimonio y tampoco estaba interesado en hijos.

“Terminaron su relación desde hace más de dos meses cuando inició la cuarentena, y como cada quien se encuentra en diferentes sitios de la República con sus familiares, eso los hizo distanciarse por completo y dudo que se reconcilien”, expresó la fuente a TV Notas.

“Aunque se veía que se querían, sus amigos notamos que él no estaba tan enamorado como aparentaba, pero seguían juntos porque veían que la relación les convenía a los dos”, agregó.

Hay que recordar que después de haberse divorciado de Angélica Rivera, sobrevino un escándalo mediático que complicó la de por si maltrecha imagen de Peña Nieto.

“Enrique quería mantener su relación en secreto y le molestó cuando publicaron las primeras imágenes con Tania, pues aún no se confirmaba su separación con Angélica Rivera; hasta llegó a creer que había sido la propia Tania quien filtró las fotos, y a partir de ahí le puso unas condiciones para que no la reconocieran públicamente y no la captaran los paparazzis cuando salieran juntos a algún sitio público”, dijo el informante.

