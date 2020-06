Rey Mysterio deja en suspenso su retiro de la lucha libre

Durante su “ceremonia de retiro” El Amo del 619 dijo que aún no decide si se alejará de los cuadriláteros

La WWE había anunciado una ceremonia de retiro para Rey Mysterio este lunes; sin embargo, a pesar de que hubo ceremonia, el retiro no se confirmó.

RECUERDEN ESTE LUNES EN #WWERAW

CEREMONIA DE RETIRO DE Rey Mysterio, protagonizado por Seth Rollins #Smackdown #SmackdownOnFox pic.twitter.com/mx46eC317s — Deportes Y Luchas WWE (@DeportesYLuchas) May 30, 2020

La historia se remonta a unas semanas atrás, cuando Seth Rollins hirió en un ojo a Mysterio, luego de estrellar su rostro contra la esquina de la escalera de metal que se utiliza para subir al ring. Tras esto, el mexicoamericano fue trasladado al hospital y quedó en “estado crítico”, según la WWE, empresa que días después anunció que habría una ceremonia de retiro para Rey Mysterio.

La @WWE informó que el estado de salud de @reymysterio es delicado. El luchador mexicano sufrió una lesión en el ojo provocada por #SethRollins en el 'Monday Night Raw'. pic.twitter.com/U7hQBqD9rQ — TELE URBAN (@TELE_URBAN) May 19, 2020

El anfitrión de dicha ceremonia fue ni más ni menos que Rollins, quien reconoció la grandeza de Rey Mysterio y aseguró que para él sería un honor inducirlo al Salón de la Fama de la WWE, una vez que llegara el momento.

“Voy a tener que salir aquí para decir lo que Rey Mysterio no se atreve por su humildad, y es que ha sido un sacrificio por el bien común. No hay nada más legendario que eso”, dijo “El Mesías”.

“Me gustaría decirte Rey Mysterio que cuando llegue el momento sería un honor para mí inducirte personalmente en el Salón de la Fama de la WWE”, agregó.

“Me gustaría decirte REY MYSTERIO que cuando llegue el momento sería un honor para mí inducirte personalmente en el HALL OF FAME de WWE” #WWERAW pic.twitter.com/5VdMuiVjrF — Royal Wrestling 👑 (@RoyalWrestling_) June 2, 2020

Sin embargo, a Rey Mysterio, quien se conectó por videollamada desde su casa, no le significó mucho el halago, ya que expresó que nunca lo perdonará.

“Seth porta mucha negatividad, es mucha carga para un hombre, y yo no fui escogido para un tipo de sacrificio. Maldito seas por todo lo que has hecho a mí y a mi familia. Soy un hombre que perdona, pero jamás voy a perdonarte por lo que has hecho“, mencionó.

¿Se acabó la carrera de @reymysterio? 😰 El amo del 6⃣1⃣9⃣ acompañado de @35_Dominik habló de la Ceremonia de Retiro preparada por El Mesías @WWERollins pic.twitter.com/PXhr2bNLTg — WWE Español (@wweespanol) June 2, 2020

Sobre su retiro, el gladiador no quiso adelantarse y sólo se limitó a decir que es algo que ha pasado por su mente, pero que no dependerá de él, ya que esperará los dictámenes médicos para tomar una decisión.

“No se ha establecido mi regreso, todo depende del proceso de cicatrización. No sé si sea mi retiro, no depende de mí, son difíciles las lesiones en los ojos; es una respuesta que desconozco, pero es algo que he considerado“, agregó el hombre al que se le veía un parche en el ojo aún a través de la máscara.

Durante su aparición a cuadro, el luchador mexicoamericano estuvo acompañado de su hijo Dominick, quien desde hace meses busca firmar un contrato con la WWE y, por lo que dijo, nos hizo pensar que más que una ceremonia de retiro, la videollamada fue un banderazo de salida para que el vástago pueda cobrar venganza por el acto de Seth cometido a su padre, ya que a media entrevista, el joven explotó y le soltó una amenaza directa a Rollins: “Eres un hombre que sigue las escrituras, así que te diré algo… ojo por ojo y diente por diente”

"Seth Rollins, tú eres un hombre que sigue las escrituras. Pues te diré algo. Ojo por ojo, Diente por Diente" ¿Será que Dominick está cerca de debutar para defender a su padre Rey Mysterio del Monday Night Messiah?#WWERaw #WWE #RAW pic.twitter.com/DHLA35jDDu — 🇲🇽 Hyde's Wrestling Stories Podcast (@HydeWrestling) June 2, 2020

¿Será que próximamente veremos al hijo de Rey Mysterio luchando contra “El Mesías”? O incluso tal vez lo veamos enfrentándolo junto con su padre… El tiempo y la WWE nos darán la respuesta.