22 equipos en Disney World definirán el campeonato de la “nueva” NBA

Por fin, la NBA tiene un plan concreto para regresar a la actividad y aunque, la verdad suena un poco complicado, es un hecho que la mejor liga de basquetbol del mundo está lista para regresar a sus estrellas a la duela para beneplácito de sus fanáticos.

En Orlando, en el ESPN Wide World Of Sports, propiedad de Disney, se unirán los 16 equipos que en la actualidad están en playoffs además de Nueva Orleans, Portland, Phoenix, Sacramento y San Antonio en el Oeste y Washington en el Este. Los 22 equipos jugarían ocho partidos a partir del 31 de julio para determinar la clasificación a los Playoffs.

So the NBA's inviting 22 teams to Orlando: 13 Western Conference, 9 Eastern Conference. Eight-regular season games per team. Play-in for the 8th seeds. July 31-October 12. Vote tomorrow to ratify.

The NBA's back.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020