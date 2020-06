El jefe de la Policía de Houston tiene sus propios problemas en “casa”: Desde abril siete personas murieron baleadas por oficiales

HOUSTON – El jefe de la Policía de Houston Art Acevedo acompañó a manifestantes en las recientes marchas que se han realizado en la ciudad por la muerte de George Floyd, quien murió bajo la custodia de cuatro policías en Minneapolis.

Las imágenes mostrando al funcionario abrazando a personas durante las marchas, rezando con manifestantes y ofreciendo palabras de apoyo, se han visto a nivel nacional. Hasta el ex jugador de la NBA Shaquille O´Neal le reconoció sus esfuerzos en el Show de Jimmy Kimmel el martes por la noche.

Chief @ArtAcevedo and other officers kneel with our community for 30 seconds of silence for #GeorgeFloyd. #RelationalPolicing pic.twitter.com/ZK1sXeicn0

— Houston Police (@houstonpolice) June 2, 2020