El sur de California arde con las altas temperaturas de este miércoles

El Servicio Nacional del Clima de Los Ángeles (NWS) pronosticó altas temperaturas durante este miércoles en diversas áreas del condado de L.A., sin embargo, los valles esperan el mayor aumento de temperatura.

El Valle de San Fernando, al norte de L.A., podría alcanzar temperaturas que ronden los 100 ºF durante el día, haciendo de este miércoles como el día más caliente de la semana.

Big range in temperatures today across LA/Ventura Counties. Mid 60s at the beaches to lower 100s in the western San Fernando Valley, Santa Clarita Valley, and Ojai Valley. #CAwx #LAHeat pic.twitter.com/c77VMmd3cf

La agencia del clima recomienda a las personas mantenerse hidratadas, evitar actividades al aire libre y no dejar a niños, ancianos o mascotas dentro del auto bajo el sol.

Además, dio recomendaciones para detectar enfermedades debido al calor excesivo describiendo síntomas como mareos, nauseas, pulso acelerado o sudor excesivo.

Here are the details of Heat-related illness. Heat Stroke it a medical emergency! It's going to be hot today, so use caution if working or recreating outdoors! Pets are also very affected by hot weather. #SoCal #CAwx #CAheat pic.twitter.com/gKUA2DqKTl

