“Es mi juguete”: Rodolfo Pizarro se burló de Antonio Carlos Santos y de sus ataques

Al jugador del Inter de Miami le divierten las palabras del ídolo del América

El ídolo del América Antonio Carlos Santos se ha caracterizado en redes sociales por sus constantes ataques a ciertos personajes del fútbol que no le caen bien, uno de ellos es Rodolfo Pizarro con quien sostiene bastantes discusiones en Twitter.

El jugador del Inter de Miami fue cuestionado por su excompañero en Chivas, Oswaldo Alanís, sobre sus peleas con el ‘Negro’ y Pizarro sorprendió al calificarlo como su juguete.

“Yo no le tengo odio al ‘Negro’ Santos. Yo le contesto para picarlo. Yo no me molesto, juego con él, es mi juguete cuando estoy aburrido. No tengo nada que hacer digo: a ver ‘Negrito’, ven, di algo, te contesto para que tengas algo que hacer”, confesó el jugador en un Instagram Live.

Será que compraron sus cubre boca iguales porque querían sentir los 🥚 🥚 de el 🤼‍♂️ luchador ?? 😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍😆 felicidades @alanpulido @rpizarrot No es que preocupe cuánto cuesta si no lo choto q son 😂😂😂😂 https://t.co/5w19qKWLx1 — Carlos Santos (@negrosantos13) May 16, 2020

Asimismo, el futbolista anotó que el brasileño no es feliz y por eso ataca a todo el mundo, además, no hizo nada relevante en su carrera para meterse con su persona.

“Ya hace sus comentarios en mala fe, él no es feliz porque a todo le ve lo negativo. Él está enojado porque no sé si no supo administrar su dinero o no ganó tantos títulos y está enojado que ahorita paguen más. Si me critica Hugo Sánchez que jugó en el Real Madrid y ganó lo que ganó, lo entendería porque me puede criticar por lo que ganó, pero ese señor pasó por 9 equipos, destacó en 1 y jugamos al mismo nivel, no es como que él jugara una Champions”, aseveró Rodolfo Pizarro.

Por su parte, Antonio Carlos Santos se rió de las declaraciones en su cuenta de Twitter.