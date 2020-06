Rodolfo Pizarro recordó lo que hubo detrás de la mentada de madre al América

El jugador del Inter de Miami causó polémica por insultar a las Águilas en 2018

El futbolista mexicano Rodolfo Pizarro levantó polémica en 2018 cuando le mentó la madre al América luego de que Chivas ganó la Liga de Campeones de la Concacaf.

En el festejo que el plantel tuvo con la afición en Guadalajara, Pizarro tomó el micrófono y emitió la frase que la afición de las Chivas ha tomado como un lema para dirigirse a su acérrimo rival.

Al chilazo, estuvo mejor la mentada de madre de Pizarro que la que hicieron los del América. 😊 Hasta eso plagiaron. 😆 pic.twitter.com/zfDyIL1uM7 — Pinche Danny (@OyeeDanny) December 17, 2018

En un Instagram Live con su excompañero Oswaldo Alanís, el jugador del Inter de Miami confesó que lo hizo para ganarse a la afición rojiblanca: “Lo hice para que me quisieran más”.

Tras lo ocurrido, Pizarro salió a ofrecer disculpas y confesó que lo hizo porque pensó que le afectaría para su convocatoria a la Selección Mexicana para el Mundial de Rusia 2018, justa a la que no fue llamado por Juan Carlos Osorio.

“Nadie me obligó a ofrecer una disculpa, yo lo quise hacer porque pensé que eso me afectaría para ir a la Selección porque venía el Mundial”, apuntó el jugador.

La mentada de madre hacia el América por parte de Pizarro retumbo en Coapa… Hace lo correcto en disculparse, todos nos podemos equivocar. pic.twitter.com/kCnVS4yw8J — Pedro Antonio Flores desde 🏡 (@hagala_) April 27, 2018

Rodolfo comentó que se arrepiente de lo que dijo aunque eso le ayudó a tener una relación especial con los aficionados del Rebaño.

“Estoy arrepentido porque quedaba con una mala imagen y porque ese no es reflejo de mi educación, pero me ayudó para que los aficionados me quisieran todavía más”, expresó.

De igual forma, expresó que no sabe si le cobraron la multa impuesta por la Federación Mexicana de Fútbol tras sus palabras, puesto que se fue de Chivas y no supo lo que ocurrió.

“La verdad es que no lo sé. No me lo cobraron, según yo. A lo mejor se lo cobraron al equipo, pero a mí no, hasta eso estuvo bueno, estuvo bien, yo me fui de Chivas y ya no supe”, contó Rodolfo Pizarro.