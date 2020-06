Trump está obeso pero saludable según sus exámenes médicos anuales

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se encuentra en buena condición de salud, de acuerdo con los resultados de sus exámenes de salud anuales.

Los exámenes fueron tomados el pasado abril, según un memorando del doctor Sean Conley, médico de la Casa Blanca. La valoración médica fue publicada por el gobierno.

President’s weight up to 244, his doctor claims, in this medical report released today. Trump also takes meds for cholesterol and urinary retention (more) pic.twitter.com/EZZ4kqziGs

— West Wing Reports (@WestWingReport) June 3, 2020