Brutal accidente que involucró a una patrulla de LAPD deja 8 personas heridas

El Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, informó que dos oficiales estaban en estado critico después de un fuerte accidente que involucró una patrulla y tres vehículos más cuando respondían a un llamado de refuerzos la noche del miércoles.

Officer-Involved Collision at MLK & Main. LAPD Newton ofcrs responding to a backup when, based on preliminary info, a tow truck driver runs a red light. One officer in critical condition, 2nd officer in serious condition, tow truck driver also critical. Prayers for all involved. pic.twitter.com/GURdenU6nM

