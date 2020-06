El coronavirus no detenido su paso por el condado de Los Ángeles y sigue sumando casos y muertes

La pandemia del coronavirus no ha detenido su paso mortal por el condado de Los Ángeles aunque perdió notoriedad debido a los fuertes disturbios y saqueos ocurridos en la ciudad durante los últimos días.

Según los últimos datos del Departamento de Salud Pública del condado, se han registrado un total de 59,650 contagios y 2,531 muertes por la enfermedad.

Tan solo hoy el departamento informó de 1,469 nuevos casos y otras 44 muertes.

Entre las autoridades de salud existe cierta preocupación de un posible aumento en el número de casos en las próximas semanas debido a las concentraciones masivas de personas que protestan por la muerte de George Floyd desde el pasado viernes.

Durante estas manifestaciones muchas personas han sido vistas sin tapabocas y sin respetar el distanciamiento social.

En un mensaje emitido por el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció que desde este viernes todos los centros de prueba de la cuidad estarán abiertos.

