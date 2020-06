La ciudad de Los Ángeles levanta el toque de queda

El alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció que levantó la orden de toque de queda que estuvo en efecto por 5 noches consecutivas debido a los disturbios y saqueos ocurridos desde el pasado viernes por la muerte de George Floyd.

“Levante el toque de queda en la ciudad de Los Ángeles. Pero seguimos comprometidos con proteger el derecho de los angelinos para que levanten su voz a la vez que protegemos la seguridad de nuestra comunidad”, aseguró el alcalde en una publicación en Twitter.

I have lifted the curfew in the City of Los Angeles. We remain strongly committed to protecting the right of Angelenos to make their voices heard and ensuring the safety of our community.

