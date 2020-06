¿Le robaron la pelea? La última vez que Floyd Mayweather probó el amargo sabor de la derrota

Hace 24 años “Money” fue vencido en el cuadrilátero en medio de una gran polémica

“Money” Mayweather, quien es considerado uno de los mejores pugilistas de la historia, mantuvo su récord como profesional invicto; sin embargo, eso no significa que nunca haya probado el amargo sabor de la derrota.

Floyd Mayweather once lost a fight to Serafim Todorov of Bulgaria in the Olympics. Floyd Mayweather took Bronze that year. No one is immune to defeat! — Mantee® (@Mantee_Qa) May 4, 2020

El próximo mes de agosto se cumplirán 24 años de la última vez que Floyd cayó frente a un rival. Fue antes del profesionalismo y hace tanto tiempo ya que quizá el mismo “Money” no se acuerde, o no quiera recordarlo.

Bulgarian Serafim Todorov was the last man to beat Floyd Mayweather in the SF bout at the Atlanta Olympic Games 1996 pic.twitter.com/TzKZkLSrV1 — Mohandas Menon (@mohanstatsman) September 13, 2015

Corría el 2 de agosto de 1996, eran los Juegos Olímpicos de Atlanta y el boxeador estadounidense enfrentaba en la semifinal de peso pluma al búlgaro Serafim Todorov, un rival difícil, quien ya tenía dos participaciones en Juegos Olímpicos y tres campeonatos mundiales amateurs.

Por su parte, Mayweather, quien tenía 19 años, había sorprendido al vencer a Bakhtiyar Tyleganov, de Kazajstán; al armenio Artur Gevorgyan y al cubano Lawrence Aragón en el camino rumbo a la medalla olímpica, pero no contaba con que en la antesala de la final, en medio de una gran polémica le propinarían la que hasta el momento ha sido su última derrota en el ring.

⚔Do you know that Floyd Mayweather is the first American boxer to defeat a Cuban at the Olympics. In Atlanta, at the 96 Olympics, @FloydMayweather Mayweather defeated Lawrence Aragon. pic.twitter.com/rTFoI1JOaO — teblenovlife MMA / Boxing /Wrestling (@teblenovlife) December 7, 2019

Durante la pelea muchos testigos creyeron que el estadounidense había hecho todo lo necesario para ganar; sin embargo, los jueces pensaron distinto y le dieron el gane a Todorov quien avanzó a la siguiente ronda por 10-9, dejando a Mayweather con el tercer lugar en la competencia y una medalla de bronce.

Podio Atlanta 96'. Abajo a la derecha, un tal Floyd Mayweather Jr. pic.twitter.com/GKQCHYxEwn — LA COBRA DE DETROIT 👊 EL ORIGINAL (@CobraDeDetroit) December 8, 2015

De hecho, en los videos de la pelea se aprecia a “Money” tan confiado de la victoria que parece estar a punto de celebrar, incluso el referee está a punto de levantarle la mano, cuando se da cuenta que el resultado de los jueces favorece al búlgaro, quien sin saberlo, inscribió su nombre en la historia del boxeo, ya que luego de más de dos décadas y 50 peleas como profesional, nadie más volvió a vencer a Mayweather.

@FloydMayweather won a bronze medal in the 1996 Atlanta Olympics. He lost an extremely controversial 10-9 decision to eventual silver medalist Serafim Todorov of Bulgaria. That was his last defeat. He made sure of that.🇺🇸🥊 @MayweatherPromo @Gervontaa pic.twitter.com/UH5jqk2Wnq — Le retour de BOXE Anglaise News (@RetourBoxe) October 16, 2019

Aunque el equipo de boxeo estadounidense protestó el resultado de aquella pelea, éste no cambió y Todorov avanzó a la final, que perdió contra Somluck Kamsing de Tailandia. Después el europeo se volvió profesional, pero su carrera no trascendió y ahora vive con algunos problemas económicos, en un caso completamente opuesto al del estadounidense.