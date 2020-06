Video: Reportero del periódico “Houston Chronicle” es acusado de haber asaltado sexualmente a una menor de 15 años

HOUSTON – Un ex reportero de deportes del periódico “Houston Chronicle” fue arrestado el jueves y se le entablaron cargos de intento de asalto sexual de un menor y solicitación en línea, según informó la Oficina del Sheriff de Condado Harris Precinto 1.

Hunter Atkins, de 31 años, fue previamente arrestado el pasado 22 de diciembre por un cargo de haber estado albergando a un menor que había huido de casa.

Oficiales informaron que investigaciones adicionales revelaron causas para entablar más cargos en contra de Atkins y poder arrestarlo este jueves.

31 year old man arrested on suspicion of online solicitation and attempted sexual assault of a child. The girl was 15 at the time. Read on our FB: https://t.co/de1SONsNVx #hounews pic.twitter.com/DdAVJussgU

