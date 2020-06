Cristóbal amenaza la parte este de Texas; la zona de Beaumont se encuentra en riesgo de lluvias intensas

TEXAS – Las autoridades se encuentran al pendiente de la Tormenta Cristóbal y les advirtieron a los residentes de Texas que no bajen la guardia en los próximos días.

Existe la probabilidad de que Cristóbal, que se enruta hacia las aguas del Golfo de México, podría dejar varias pulgadas de lluvia en la parte más al este de Texas, según las autoridades meteorológicas.

What we know about #Cristobal:

• Tropical storm intensity expected tonight, impacts for Gulf Coast by Sunday

• Storm surge, flooding, strong winds, rip currents, isolated tornados are possible risks

• Likely to be large and slow-moving, exact track/strength still uncertain pic.twitter.com/SeI8fN2GYe

— The Weather Channel (@weatherchannel) June 5, 2020