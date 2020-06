Disculpa silenciosa a Colin Kaepernick: la NFL admite que se equivocó al no escuchar antes a sus jugadores

Roger Goodell, comisionado de la NFL, admitió en un video que la liga se ha equivocado en la forma en que ha lidiado con las protestas de los jugadores de la liga contra la brutalidad policial y el racismo sistemático en Estados Unidos.

Aunque no mencionó su nombre, el mensaje de Goodell se refiere a la protesta liderada por Colin Kaepernick, quien en 2016 puso una rodilla en el suelo durante el himno nacional de Estados Unidos antes de varios juegos de esa campaña.

Eventualmente, Kaepernick perdió su trabajo como quarterback de los San Francisco 49ers y ningún otro equipo de la liga le volvió a contratar, en lo que se interpretó como un bloqueo de parte de la liga debido a la presión de un sector importante de la opinión pública. Pero hoy, tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis, el mensaje de Kaepernick ha resurgido con fuerza.

El video, que tiene una duración de 1:21 minutos, fue una respuesta a una serie de solicitudes presentadas el jueves por más de una docena de jugadores protagonistas, entre quienes se encuentran los mariscales de campo del Pro Bowl Patrick Mahomes y Deshaun Watson.

Los jugadores le pidieron a la NFL que condene el racismo, admita que actuaron mal en intentar silenciar las protestas pacíficas y afirme que las vidas de los afroamericanos importan.

We, the NFL, condemn racism and the systematic oppression of Black People. We, the NFL, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the NFL, believe Black Lives Matter. #InspireChange pic.twitter.com/ENWQP8A0sv

— NFL (@NFL) June 5, 2020