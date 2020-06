La policía de Miami pide evitar las carreteras principales este fin de semana por las manifestaciones por Floyd

Las protestas organizadas por el movimiento “Black Lives Matter” (“La vida de los negros importan”) comenzó en Wynwood el viernes por la tarde y varios asistentes intentaron llegar a la calzada de la autovía interestatal 95.

Algunos de los organizadores de la protesta, según se vieron en las imágenes, trataron de acorralar al grupo y los obligaron a abandonar la carretera.

#TrafficAlert: Motorists can expect periodic road closures on the below listed roadways throughout the weekend due to potential demonstrations in the area:

I-95

I-195 (Julia Tuttle Cswy)

I-395 (MacArthur Cswy)

SW 8 St in the area of SW 107 Ave.

Please avoid the area! pic.twitter.com/YB1yPJ6ZE1

— FHP Miami (@FHPMiami) June 5, 2020