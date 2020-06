Máxima tensión en Miami por una protesta frente al hotel de Trump donde se iba realizar una reunión del G7

Los organizadores de “Black Lives Matter” (“La vida de los negros importan”) anunciaron una serie de movilizaciones para el fin de semana en el sur de la Florida. Quieren seguir manifestándose para mostrar su rechazo a la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial.

Hi! There will be another protest also on Saturday at 1 PM at the Trump Hotel in Doral pic.twitter.com/A2vWB5mrR5

— Nat (@_npolo) June 5, 2020