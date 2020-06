Las fotos de Maribel Guardia de joven que prueban lo hermosa que siempre ha sido

View this post on Instagram

Las dificultades nos preparan para destinos extraordinarios, por eso si puedes #quedateencasa, aquí en Mexico estamos en el peor momento de la pandemia (ayer más del mil muertos) 🙏🏼Cuida a tu familia y si sales a trabajar toma todas las medidas de precaución, Dios nos acompañe a todos y pidamos por todas las personas enfermas 🙏🏼 y las familias de los fallecidos 🙏🏼