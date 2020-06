Mujer intenta regalar a bebé de cuatro meses al no tener para alimentarla

Algunos ciudadanos pidieron investigar a la mujer, a quien se ha visto pidiendo caridad en las calles y expone a la menor

Una mujer desesperada por no tener dinero para para darle de comer a su hija de cuatro meses la ofreció a una familia, en Comayagüela, Honduras.

La vendedora ambulante de dulces aseguró en una entrevista para un canal de televisión que debido a la pandemia no tiene dinero para pagar el alquiler de un cuarto del que la desalojaron hace tres días y tampoco para comprar alimentos para ella y la niña.

“Yo no tenía como pagar, vivía en la terminal de buses de La Ulloa, para mí no es fácil regalarla pero no tengo que darle de comer desde hace tres días y dormimos en la calle”, dijo la mujer.

El canal que realizó la nota recibió la donación de ropa, pañales, leche y hasta dinero en efectivo para pagar la renta de la mujer.

Sin embargo, algunos ciudadanos pidieron a los periodistas investigar a la mujer, quien pide caridad en las calles y expone a la menor.

Una televidente de Tegucigalpa, aseguró que una mujer con las mismas características físicas y una bebé parecida en brazos, le ofreció a la niña, con una historia similar. Ante la situación de riesgo en la que se encontraba la menor le dijo a la madre que aceptaba le dejará a la menor, pero la mujer se negó.

Ante la posibilidad de un posible fraude, la televidente añadió que llamaron a las autoridades del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), ahora conocido como la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), quienes se hicieron cargo del caso.