Una propuesta en el senado buscaría entregar hasta $10,000 dólares para hacer frente a la pandemia del coronavirus

Una propuesta podría poner hasta $10,000 dólares por familia al mes mientras dure la crisis del coronavirus. El proyecto de ley es llamado Ley de Apoyo Mensual ante la Crisis Económica y fue presentado en el mes de mayo por la senadora por California Kamala Harris, Bernie Sanders y Ed Markey.

El proyecto estipula el envío de $2,000 dólares al mes a los individuos solteros y $4,000 dólares a parejas casadas, así como $2,000 dólares por niño con un máximo de tres. Aquellos que ganen menos de $120,00 dólares serán elegibles para la manutención pero los pagos se reducirán para los ingresos superiores a $100,000 dólares.

En la Cámara de Representantes así como el Senado, los políticos coinciden en que los pagos únicos de $1,200 dólares que están recibiendo desde hace algunas semanas a través de la Ley CARES no son suficientes ante la crisis de COVID-19.

La dueña de un restaurante de Denver, Stephanie Bonin, entregó una petición apoyando un pago mensual de $2,000 dólares, la idea ha reunido más de 1.2 millones de firmas en la plataforma Change.org a la que la senadora Harris aceptó presentar la petición ante otros colegas en el Capitolio. Aunque la propuesta contempla recursos para ayudar a cubrir los gastos durante el cierre económico, algunos críticos mencionan que la propuesta podría ser demasiado cara.

