Cómo es posible continuar recibiendo la ayuda económica por desempleo y renunciar a tu empleo anterior

Un cambio drástico en tu trabajo puede ser una razón para continuar recibiendo la ayuda por desempleo

A medida que los gobiernos comienzan a relajar las medidas de confinamiento, las empresas y negocios empezarán a llamar a sus empleados para volver al trabajo.

Sin embargo los casos de coronavirus en Estados Unidos continúan y no todas las regiones se encuentran listas para regresar a la “nueva normalidad”.

Una encuesta realizada por el Washington Post y por la Universidad de Maryland señala que el 67% de los encuestados dijeron que se sentirían incómodos al entrar en una tienda y el 78% al comer en un restaurante por temor a contraer el COVID-19.

Más de 33 millones de estadounidenses han solicitado ayuda para desempleo desde finales de marzo, incluyendo personas que les recortaron sus horas de labores y con ellas sus ingresos mensuales.

Pero hasta cuándo un trabajador podrá recibir el cheque de beneficios de ayuda económica por desempleo y en qué casos negarse a trabajar.

Recursos necesarios para trabajar

Los negocios deben seguir las directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para proteger a los empleados proporcionando los requerimientos necesarios para evitar la propagación como brindar mascarillas, guantes, estaciones de lavado y las normas del distanciamiento social.

Algunas empresas deberán realizar modificaciones a los lugares de trabajo y las autoridades gubernamentales deberán certificar que las empresas cumplen con una certificación de ser lugares adecuados para laborar.

Aquellos trabajadores que no cuenten con los requerimientos mínimos no podrán regresar a su empleo hasta que su empleador garantice su adecuada protección.

Los trabajadores no podrán seguir obteniendo el apoyo económico y permanecer desempleadas sin una razón justificada. Un informe del periódico The New York Times estima que los trabajadores de más de la mitad de los estados, recibirán beneficios superiores a sus salarios anteriores, debido a que la ayuda gubernamental ofrece ingresos mayores a lo que obtendrían al seguir trabajando, aseguró Michele Evermore, analista de políticas del Proyecto de Ley Nacional de Empleo.

La Administración de Empleo y Capacitación del Departamento del Trabajo establece que el temor a la exposición al virus no es una razón suficiente para rechazar un trabajo o renunciar a él.

Cambios drásticos sin consentimiento

Una condición para continuar con el cheque de apoyo económico y renunciar a tu trabajo anterior es que tu empleador realice una modificación drástica en las actividades sin consultarte. Esto podría afectar tu ingreso a través de un recorte de tu salario, también se contemplan los cambios permanentes en el turno al cual estas asignado.

Para el caso del estado de Iowa, un recorte entre un 25% y un 30% en el salario de un trabajador justifica que el empleado puede renunciar a su trabajo para continuar recibiendo el cheque de estímulo. Sin embargo, cambios pequeños como agregar una hora extra a tu turno o ubicarlo en otra área o lugar de tu empresa, no aplicará para renunciar y continuar recibiendo los beneficios del cheque de ayuda económica.

Para el caso de los trabajadores de servicios, como los meseros que reciben propinas, y que su ingreso se ve afectado como consecuencia de una disminución en el número de clientes, el empleador deberá compensar la diferencia y no podrá seguir con la ayuda económica en caso de renunciar a su empleo.

En cada estado, el departamento de trabajo establecerá las condiciones en que un trabajador podrá abandonar su empleo y gozar de los beneficios de la ayuda económica.

Los cambios podrán aplicarse a los trabajadores que están sindicalizados. Si los términos o condiciones afectan a sus integrantes, los miembros tienen derecho a exigir negociaciones sobre esos cambios y encontrar una solución. El empleador deberá continuar con las directrices de seguridad de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.

Personas calificadas para recibir ayuda

El Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) podría ampliar de manera drástica los beneficios que reciben los trabajadores e incluye a las personas que no pueden trabajar debido a consecuencias de salud, económicas, que son portadoras del COVID-19 o si tu lugar de trabajo permanece cerrado por la pandemia, por cuidar a un menor en tu casa debido a que las escuelas o estancias infantiles permanecen cerradas o cuentas con una situación médica que te impide desarrollar tu actividad.

Quiénes califiquen para los beneficios del PUA podrán recibir una ayuda económica estatal de desempleo por hasta 39 semanas y $600 dólares adicionales hasta la semana del 31 de julio.

