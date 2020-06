Vanessa Bryant comparte diploma honorífico de fin de curso de su hija Gigi

Un inédito ciclo escolar llegó a su fin en los Estados Unidos con millones de estudiantes recibiendo sus diplomas de graduación escolar a la distancia debido a la pandemia del coronavirus; sin embargo, para Vanessa Bryant representó otro momento emotivo a la memoria de su hija Gianna, quien perdiera la vida junto a su padre Kobe Bryant y siete personas más en un accidente de helicóptero en la región de Calabasas, California.

Este viernes habría sido la conclusión oficial del octavo grado para Gigi y su madre no quiso que el momento pasara inadvertido y decidió compartirlo a través de las redes sociales. “Felicitaciones por tu graduación de octavo grado, Gigi. Te amo por siempre y para siempre. Estoy tan orgullosa de ti”, escribió en Instagram, acompañada de una foto con el diploma honorífico a nombre de Gianna Maria-Onoré Bryant, en un detalle especial de su escuela.

Vanessa Bryant Congratulates Gigi On 8th Grade Graduation, 'So Proud Of You' https://t.co/l5NOhhqHbx

— TMZ (@TMZ) June 6, 2020