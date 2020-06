Pintan de negro la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood

La estrella del Paseo de la Fama de Hollywood dedicada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apareció teñida de negro después de la multitudinaria manifestación que recorrió Los Ángeles el domingo.

No es la primera vez que se destroza esta estrella desde que se inaugurase en 2007, cuando el mandatario trabajaba en televisión, pues en 2018 y 2016 se rompió a golpe de pico y mazo, además de otras veces que ha sido objeto de pinturas y tachones.

Según se aprecia en redes sociales, la desaparición de la baldosa se llevó a cabo de forma gradual durante la protesta, primero con el nombre tachado, luego con insultos escritos y finalmente completamente cubierta de pintura negra con las siglas BLM de “Black Lives Matter”.

Donald Trump’s star on the Hollywood Walk of Fame was blacked out amid #BlackLivesMatter protests. ⭐️ 🚫 pic.twitter.com/io6FcaKMNt

— Pop Crave (@PopCrave) June 8, 2020