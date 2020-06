Desempleado recibió 37 cheques de beneficios en un solo día

Aunque se cobren los cheques "duplicados" al final se tiene que devolver el dinero

El Departamento de Empleo de Oregon todavía tiene mucho trabajo por hacer a la hora de pagar beneficios a sus residentes.

Según informa Krqe, un hombre llevaba esperando a recibir su cheque por más de tres meses caundo al fin le llegó. Lo curioso es que el mismo día recibió uno, y otro, y luego otro, así hasta recibir un total de 37 cheques.

El sábado, Daniel Mark recibió 37 cheques por correo del Departamento de Empleo de Oregon.

Los cheques suman un total de $ 14,000 dólares. Si bien eso suena genial, especialmente para alguien que ha esperado casi tres meses para recibir beneficios, Mark temía ir al banco a cobrarlos porque le preocupaba terminar debiéndo dinero al estado cuando se dieran cuenta de su error. Hizo bien, porque así hubiera sido.

“He esperado tanto tiempo por el dinero y ahora ¿cuánto de todo este dinero es mío? ¿Cómo puedo resolver esto?”, se cuestionó Mark.

Mark solicitó por primera vez los beneficios estatales a fines de marzo. Inicialmente, le rechazaron la petición porque no calificaba para el desempleo estándar. Antes del confinamiento trabajaba por cuenta propia. Luego, cuando se aprobó la Ley CARES, el desempleo se expandió a más solicititantes y entonces ya calificó para recibirlo.

Después de tres meses de espera, al recibir tanto dinero sospechó que el Departamento de Empleo de Oregón le pagó el doble de lo que deberían haber pagado.

“Cada cheque tiene su propio número de cheque, por lo que no es que sean duplicados, son todos cheques válidos”, explicó Mark. “Podría ingresarlos todos en el banco o cobrarlos, pero no voy a hacerlo. No quiero problemas, pero he esperado tanto recibir dinero que ahora recibo los cheques y no puedo usarlos “, se queja al mencionao medio.

El lunes por la tarde, Mark se enteró de que tenía razón y de hecho le habían pagado dos veces. Solo puede quedarse con la mitad del dinero. Es un error que le dijeron que le ha sucedido a varias personas.

“Creo que ciertamente es posible que se haya pagado de más a varias personas”, dijo el director interino del Departamento de Empleo de Oregón, David Gerstenfeld, a la estación KOIN. “Puede ser un error humano, solo porque tenemos cientos de miles de reclamos”.

Gerstenfeld explicó que el sistema tiene medidas de detección para evitar que las personas reciban pagos duplicados. Aquellos que recibieron un pago excesivo eventualmente tendrán que devolver el dinero.

“En una situación en la que alguien recibe un cheque, por ejemplo, si cometemos un error y cobran el cheque, no es culpa suya. Esas otras sanciones no se aplican “, dijo Gerstenfeld. “Trabajamos con ellos para recuperar el dinero, y en realidad solo hay algunas formas bastante limitadas de que, por ley, se nos permita recuperar el sobrepago”.

El pago excesivo de las prestaciones por desempleo ha sido un problema para varios estados, informa Business Insider, y los expertos advierten que gastar una ganancia inesperada del estado probablemente lo alcanzará al final.