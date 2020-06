Gobierno de México investiga a ex agente de Cuauhtémoc Blanco; movió millones de pesos de manera irregular

"El Cuau" no habría sido parte de los movimientos ilicitos de dinero de Sanz

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargado en prevenir y combatir los delitos con recursos de procedencia ilícita. Dicho organismo actualmente se encuentra investigando a Juan Manuel Sanz, quien es amigo y ex agente de Cuauhtémoc Blanco.

De acuerdo a información de El Francotirador, columnista de Récord, en marzo pasado, la UIF dio a conocer que investigaba movimientos por 741 millones de pesos (34 millones de dólares) y retiros de dinero equivalentes a 122 millones de pesos (5.5 millones de dólares), todos ellos desde 2015, cuando Cuauhtémoc Blanco inició su vida política, hasta el 2019. Dichos movimientos son responsabilidad de José Manuel Sanz, operador político de ‘Cuau’.

UIF investiga al exagente de Cuauhtémoc Blanco por manejos irregulares de dinero ⬇️https://t.co/rHuCnLwCBc — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 9, 2020

Antes de entrar a la política, Sanz era uno de los agentes más famosos en México y entre sus representados tuvo a Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Javier Aguirre, Braulio Luna y Ángel Reyna, entre muchos otros.

De acuerdo al columnista, el gobierno mexicano está muy cerca de atrapar a Sanz y no habrá acción legal contra Cuauhtémoc Blanco, pues no se han encontrado nexos con los movimientos de su ex agente: “Además, como Cuauhtémoc Blanco es uno de los consentidos de presidencia y no se ha ensuciado las manos en las cochinadas de su exagente, me cuentan que al fin encontraron la forma de no salpicar al examericanista y sí a su antiguo agente. Me aseguran que ya está pactado y que es cuestión de semanas para que Sanz sea noticia por que lo harán pagar. Veamos.”.