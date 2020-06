Empiezan los incendios forestales en el área de Los Ángeles

El condado de Los Ángeles parece no tener descanso, además de lidiar con la pandemia del coronavirus y con los disturbios y saqueos, ahora debe hacerlo con los incendios forestales.

A medida que la temporada más peligrosa se acerca, empiezan a surgir incendios de proporciones pequeñas y medianas en varios puntos de la ciudad.

La madrugada de este miércoles el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó de un incendio cerca del museo Getty en la Autopista 405.

El incendió se generó pasada la media noche en la cuadra 1300 N Sepulveda Bl, según informaciones del LAFD.

El último reporte de LAFD fue a las 8:00 a.m. cuando reportó que había controlado el incendio en un 25% y lo declaró como un “Dirty Burn”, que es una mezcla de vegetación total o parcialmente quemada y vegetación en condiciones normales.

