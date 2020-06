Trump enfurece con sus aliados de Fox News y los compara con CNN

El presidente Donald Trump enfureció este miércoles con medio que menos crítica su gestión: Fox News.

Al mandatario le molestó que el canal conservador no transmitiera la intervención de testigos republicanos en la audiencia sobre brutalidad policial en el Congreso.

“Es increíble que Fox News dejara de transmitir la audiencia antes de importantes declaraciones de testigo”, escribió Trump. “Cada vez más como CNN. Fox está perdido”.

El canal no transmitió las primeras palabras de Dan Bongino, un expolicía de Nueva York que ahora es comentarista conservador. Tampoco dejó el momento en el que la excandidata republicana al Congreso Angela Underwood-Jacobs iba hablar sobre la muerte su hermano, el agente federal Patrick Jacobs, asesinado en Oakland el pasado 29 de mayo luego de una jornada de protesta.

Tanto Bongino como Underwood-Jacobs eran testigos de congresistas republicanos.

Trump no agudizó en sus ataques a Fox News y prefirió elogiar a Jim Jordan, republicano de Ohio, por su defensa de la Policía.

“La agenda de la izquierda radical no sucederá. El dormilón Joe Biden será empujado hacia la izquierda. Muchos, como en Minneapolis, quieren cerrar los Departamentos de Policía, ¡de locos!”, escribió Trump después de elogiar la intervención de Jordan, quien atacó a los demócratas.

