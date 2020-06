Republicano cuestiona si hispanos y afroamericanos enferman de coronavirus porque no se lavan las manos

El senador estatal republicano Steve Huffman, de Tipp City, al norte de Dayton, Ohio, levantó cejas sobre una duda sobre por qué el coronavirus está impactando más entre las comunidades hispanas y afroamericanas.

En una sesión del Comité de Salud del Senado estatal, Huffman cuestionó si esos grupos sociales se lavan menos las manos que otras comunidades y por ello enferman de COVID-19.

“Qué los hace más susceptibles a contraer COVID. ¿Podría ser simplemente que los afroamericanos o la población de color no se lava las manos tan bien como otros grupos o no usan una máscara o no se distancian socialmente?”, cuestionó el republicano.

Previamente, Huffman había indicado que había reconocido que esas comunidades tienen una mayor tasa de muertes por coronavirus, debido a otras enfermedades.

“Mi punto es que entiendo que los afroamericanos tienen una mayor incidencia de afecciones crónicas y los hace más susceptibles a la muerte por COVID”, indicó y luego cuestionó si enfermaban del virus por no lavarse las manos.

La Directora de Salud de las Minorías de Ohio, Angela Dawson, lo corrigió.

“Esa no es la opinión de los principales expertos médicos en este país”, respondió Dawson, quien es afroamericana y precisó que el virus ataca el sistema respiratorio, haciendo que las personas con afecciones preexistentes estén más en riesgo.

Today State Senator Steve Huffman asked a witness if Black communities are more vulnerable to COVID-19 because they don't take precautions to prevent it

This type of ignorance is exactly why we need to declare racism a public health crisis. pic.twitter.com/hPtD7eEsbr

— Plunderbund (@plunderbund) June 9, 2020