Todos fuimos responsables: Alex Cora se reconoce como tramposo en el robo de señales con los Astros

El puertorriqueño, quien era coach de banca del equipo campeón de la Serie Mundial en 2017, aceptó su culpa

El expelotero puertorriqueño Alex Cora, señalado por ser uno de los principales involucrados en la trama del robo de señales con los Astros de Houston en la temporada 2017, aceptó su culpa como parte en el esquema de trampa establecida por el equipo campeón de la Serie Mundial en ese año, pero advirtió que por más que algunos quieran deslindarse de la situación.

En medio de la pandemia y el paro indefinido de actividades en el béisbol de las Ligas Mayores, Cora, quien se había mantenido al margen desde que inició la investigación en contra de los Astros, rompió el silencio en entrevista concedida para la reportera Marly Rivera de ESPN, en la que si bien asume su responsabilidad, también acusa que el engaño sistemático no fue un tema de solo unas pocas personas y que el plantel completo estaba al tanto.

“Si hay algo de lo que estoy completamente seguro es que esto no fue un show de dos personas. Fui parte y me siento muy arrepentido por lo sucedido. Que quede claro que no estoy retractando mi responsabilidad, porque todos fuimos responsables”, aseguró Cora en la entrevista para ESPN.

Exclusiva de @ESPNDeportes — Alex Cora: El robo de señas de los Astros no fue algo hecho por dos personashttps://t.co/1DLzg0UPuH — Marly Rivera (@MarlyRiveraESPN) June 11, 2020

El boricua, que durante esa temporada se desempeñaba como coach de banca de los Astros, señaló en particular a Jeff Luhnow, en ese entonces gerente general del equipo, el cual ha tratado de descargar la culpa hacia el propio Cora, quien renunció al puesto de manager con los Red Sox de Boston, cargo que ocupaba desde 2018, debido al escándalo.

“De todo el proceso, en lo menos que estoy de acuerdo es que personas dentro de la organización me señalaran, particularmente Jeff Luhnow, como si yo fuera el único autor intelectual. El reporte del comisionado dijo a su manera lo que pasó, pero los muchachos poco a poco han hablado y han refutado cualquier alegación de que yo fui el único responsable”, explicó.

Por lo pronto, Cora cumple un año de suspensión de toda actividad relacionada a Las Mayores, luego de que concluyera la investigación que también lo involucraba en una trama similar con los Medias Rojas.

“Merezco mi suspensión y estoy pagando el precio de mis acciones. No estoy orgulloso de lo que sucedió. Cometimos un error como grupo, todo el equipo (los Astros). Lo que sucedió fue algo que, si le preguntas a alguien de los involucrados, nadie está orgulloso de ello…Todos los que formamos parte del equipo desde mediados de mayo hasta el final de la temporada, todos somos responsables”, reconoció.

