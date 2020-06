Tres señales que indican que debes contactar con IRS si aún no te ha llegado tu estímulo económico

Puedes comunicarte con la agencia a través de su herramienta, llamando o rellenando un formulario

Si tienes derecho al estímulo económico por coronavirus pero aún no lo has recibido, estás entre los 35 millones de personas que el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes calcula que sigue esperando por su pago.

Entre estos millones de contribuyentes con número de la seguridad social (SSN) están algunos beneficiarios de prestaciones federales, algunas personas que presentaron su declaración de impuestos en 2018 y 2019 y otras que no suelen hacer la solicitud.

El Departamento del Tesoro aún no ha anunciado el programa de envíos de las ayudas pendientes pero, por ahora, probablemente nadie tendría que contactar con IRS a menos que tenga razones para creer que le han robado su cheque o que lo han perdido.

Recuerda que en caso de que normalmente no necesites hacer la declaración de impuestos porque no ganas lo suficiente, tienes hasta el 15 de octubre para facilitar tus datos a través de la herramienta de la agencia. En el resto de casos, no es necesario realizar ningún movimiento y solo deberías ponerte en contacto con IRS si te encuentras en algunas de estas tres situaciones.

Recibiste una carta por correo postal en el que IRS te confirma el pago pero nunca recibiste el dinero. La agencia está enviando esta carta en inglés y español durante los 15 días posteriores a la emisión del cheque. Han pasado más de cinco días desde la fecha que tenías programada para tu depósito directo, de acuerdo con la información que encontraste en la herramienta “Get My Payment” (Obtener mi pago), y todavía no te ha llegado. Cuando esto pasa, la agencia recomienda ponerse primero en contacto con el banco. Te enviaron el pago en un cheque en papel pero han pasado más de cuatro semanas desde la fecha de envío programada. El retraso se puede deber a dos razones: te lo robaron o IRS no te lo pudo enviar. En el segundo caso, la herramienta Get My Payment te indicará que “necesita más información” y te permitirá introducir tus datos de depósito directo o, si prefieres un cheque físico, podrás actualizar tu dirección postal en la web de IRS.

Si te has encontrado con cualquiera de estas tres señales respecto a tu pago, consulta primero la herramienta “Get My Payment” por si la información que arroja sirviera de aclaración. En caso de que esto no sea viable, puedes iniciar un seguimiento de tu pago llamando al 800-919-9835 (con una larga espera) o enviando el Formulario 3911.