5 empresas de alimentos empaquetados cuyos trabajadores dieron positivo al COVID-19 y cerraron para desinfectar

Las compañías han tomado medidas de contención y desinfección de sus instalaciones

Estados Unidos registra más de 2.1 millones de personas confirmadas que se han contagiado de COVID-19. Algunos de los que se han enfermado por el virus trabajan en las plantas de procesamiento que producen algunos de tus alimentos envasados favoritos.

Aunque no se cree que el virus se transmita a través de los alimentos, estas fábricas a menudo emplean a cientos de empleados, todos los cuales trabajan muy cerca unos de otros. Después de identificar los brotes, las compañías están tomando medidas de limpieza y desinfección mientras que otras han ordenado cierres de hasta dos semanas y algunas solo han detenido la producción durante unos días, por lo que algunos de sus productos han sufrido escasez temporal en diferentes puntos del país.

Estas son cinco compañías de alimentos envasados cuyos trabajadores dieron positivo en COVID-19:

Relacionado: 5 alimentos que se agotan con rapidez en Costco.

Kraft Heinz Co.

El 15 de abril un empleado de la planta de Kraft Heinz en Lowville, Nueva York, dio positivo para COVID-19, sólo unos días antes en donde dos empleados de la planta en Holland, Michigan, dieran positivo, según lo reportó el sitio Crainsdetroit. La dirección de la planta de Michigan había tardado en proporcionar equipo de protección personal a sus 240 empleados.

La planta solo cerró un día para realizar una limpieza profunda para reabrir el lunes 20 de abril así lo reportó Food Navigator USA.

Pepperidge Farm

A principios de abril cinco de los 900 empleados de la compañía de panadería Pepperidge Farmen Denver, Colorado, dieron positivo en la prueba de COVID-19, a los que se les pidió que estuvieran en cuarentena hasta 14 días, según lo reportó Fox 43.

La compañía ha brindado apoyo a sus trabajadores y cerró de manera temporal una limpieza profunda.

Relacionado: Un mensaje de texto amenaza con cancelar tu membresía de Costco, ten cuidado, se trata de una estafa.

Conagra Brands, Inc.

20 de los 700 empleados de una planta de Conagra en Missouri que procesa pollo y comidas congeladas dieron positivo. El Wall Street Journal informó que la compañía cerró su planta durante 10 días en el mes de abril para realizar una limpieza y desinfección de sus instalaciones.

FlowersFoods

Los fabricantes de los panes Wonder Bread y Nature’s Own tuvieron que cerrar su planta de panadería en Tucker, Georgia, durante unas semanas después de que varios trabajadores contrajeron el virus. El Wall Street Journal informó que la compañía no reveló cuántos de sus 255 trabajadores enfermaron.

Relacionado: Conoce a Magnolia, la primera bebé adoptada que será embajadora de la marca de alimentos Gerber.

Campbell’s Soup Co.

Durante marzo y abril esta compañía registró seis casos de en su planta de Denver, PA, y dos en Maxton, NC según informó Food Business News. La empresa ha tenido dificultades para satisfacer la oferta y demanda de las tiendas de comestibles durante el segundo trimestre.

–También te interesará: