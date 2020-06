Doña Rosa rompe el silencio sobre Chiquis Rivera y sus problemas con Lorenzo Méndez

A menos de un año, la pareja tiene serios problemas y Doña Rosa opina

Doña Rosa ha roto el silencio sobre los problemas a los que se enfrenta Chiquis Rivera y su matrimonio con Lorenzo Méndez. La madre de Jenni Rivera ha pasado por un divorcio en su vida y sabe que es una situación complicada, pero tiene la esperanza de que todo se pueda resolver para su nieta.

“Ese tema solo ellos lo pueden arreglar. En un matrimonio no tienen que ser tres, tienen que ser dos. Todo se arregla en el matrimonio. El primer año es el más difícil, pero ellos van a salir adelante“, dijo Doña Rosa en “Al Rojo Vivo”.

Doña Rosa es una mujer que prefiere mantenerse al margen de la situación y dejar que la pareja arreglen sus cosas. Durante la entrevista en el programa de Telemundo, la matriarca de los Rivera también habló del difícil proceso al que se enfrentó sobre el cáncer de seno.

“Yo nunca tuve miedo. Yo confié todo el tiempo en el Señor, yo no tuve miedo de que me voy a morir”, explicó. “Me operaron, me lo quitaron. Luego no me cerró, me pusieron piel de la espalda y ya me comenzó a cerrar bien y me hicieron implantes”.

Para Doña Rosa las quimioterapias hicieron que se le cayera el cabello y contó que era difícil verse al espejo.

