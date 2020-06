Estas actividades están permitidas en el condado de Los Ángeles a partir de hoy

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles dio luz verde para iniciar producciones audiovisuales, deportes profesionales, museos, entre otras actividades

La ciudad y el condado de Los Ángeles están cada vez más cerca de la nueva normalidad a pesar de que los casos de coronavirus siguen en aumento.

Desde hoy los gimnasios y centros de salud, las piscinas públicas, las producciones audiovisuales de cine, música y televisión, así como los museos y galerías, los deportes profesionales, además de los hoteles y alquileres a corto plazo de turismo son permitidas.

Sin embargo, el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, ha emitido protocolos y normas para cada sector las cuales deben cumplir para reiniciar y mantener las operaciones.

En el caso de las piscinas púbicas, como en hoteles o residencias, deben limitar el uso a un 50% de la capacidad máxima de las instalaciones, además los asistentes deben usar tapabocas en las instalaciones aledañas al lugar.

Los hoteles deben implementar estrictas labores diarias de limpieza y lavandería de las instalaciones. Además, los trabajadores deben evitar y limitar el contacto con las pertenencias de los huéspedes.

En el caso de las producciones audiovisuales, estas deben eliminar las comidas tipo bufet para el equipo de producción y limitar los equipos de trabajo al mínimo necesario, entre otras medidas de prevención.

Los gimnasios deben mantener los saunas, jacuzzis y baños de vapor cerrados, además deben proporcionar los implementos de limpieza necesarios para que cada persona desinfecte las máquinas y los equipos después de cada uso.

En el caso de los deportes profesionales, estos se deben llevar a cabo sin público.

Los planes de reapertura del condado siguen a paso firme a pesar de que el coronavirus sigue sumando casos y muertes.

Hasta el mediodía del viernes, el condado ha reportado 70,476 casos confirmados y 2,832 muertes.

