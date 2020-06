Un hombre que mató a otro e hirió a varios agentes murió en un tiroteo con autoridades en CA

El sospechoso de un homicidio y una emboscada a agentes en San Luis Obispo resultó muerto en un tiroteo

Una cacería de dos días para atrapar a un hombre de California sospechoso de disparar a varios agentes de la ley y matar a un ciudadano, terminó el jueves por la noche con el sospechoso muerto por disparos de agentes, dijo la oficina del Sheriff del condado de San Luis Obispo.

The Sheriff's Office has issued an update to the active shooter situation which occurred earlier this morning in Paso Robles.https://t.co/mXUEnzvF87 pic.twitter.com/55Gpn5FJMS — SLO County Sheriff (@SLOSheriff) June 11, 2020

Mason James Lira, de 26 años, disparó e hirió a un agente de la ley el miércoles y a otros tres agentes el jueves, antes de ser herido de muerte mientras intentaba escapar de su escondite en el lecho de un río, según el comunicado de prensa del sheriff.

Lira, quien las autoridades creen que también mató a un hombre de 58 años cerca de una estación de Amtrak el miércoles, murió en el lugar, dijo el sheriff.

The Sheriff's Office has issued a press release regarding the identification of a suspect in a shooting incident today in Paso Robles.https://t.co/qZgsO1SiRG pic.twitter.com/9ghDUjTbIv — SLO County Sheriff (@SLOSheriff) June 11, 2020

Los oficiales que resultaron heridos están en buenas condiciones, con lesiones que no ponen en peligro la vida, informó CNN.

Tiroteo ante una estación de policía

La cacería del sospechoso comenzó el miércoles temprano después de que Lira comenzó a disparar afuera de una estación de policía en Paso Robles y e hirió en la cara a uno de los agentes que respondieron.

Urgent: Active Shooter in downtown Paso Robles.

The Sheriff’s Office is asking anyone in the Paso Robles downtown area to shelter in place at this time. This is an active situation. — SLO County Sheriff (@SLOSheriff) June 10, 2020

El alguacil Nicholas Dreyfus, de 28 años, recibió un disparo en la cara el miércoles cuando Lira abrió fuego afuera de una estación de policía en Paso Robles, según el sheriff.

La oficina del alguacil dice que la cirugía de Dreyfus fue exitosa y que está en observación, con un buen pronóstico.

“Creemos que esta fue una emboscada que él planeó”, dijo el sheriff del condado de San Luis Obispo Ian Parkinson sobre el sospechoso. “Tenía la intención de que los oficiales salieran del departamento de policía y los atacaran”.

Lira supuestamente comenzó a disparar a los coches de la policía poco después de las 3 a.m. PT (6 a.m. ET) del miércoles, cuando llegaban al centro de la ciudad y a la estación, dijo Parkinson. El sheriff notó que Lira estaba usando tácticas de tipo militar.

“Estaba preparado para moverse y actuar como si fuera una emboscada bastante táctica”, dijo Parkinson.

Horas después del tiroteo, la policía encontró el cuerpo de un hombre de 58 años cerca de una estación de Amtrak en la ciudad. El hombre murió de un disparo en la cabeza realizado de “muy cerca”, dijo la oficina del alguacil.

El jueves, mientras huía de las autoridades, Lira le disparó a un oficial de policía de Arroyo Grande, a un oficial de la Patrulla de Carreteras de California y a un miembro de la Oficina del Sheriff del Condado de Kings, según la oficina del Sheriff del Condado de San Luis Obispo.

La oficina del sheriff dijo que Lira tenía dos pistolas.

El jefe de policía de Paso Robles, Ty Lewis, confirmó en una conferencia de prensa que Lira es el principal sospechoso.

Lewis dijo que la policía recuperó pruebas en la escena que vinculaban las armas de fuego con las utilizadas en el tiroteo del miércoles.

La causa de estos incidentes está bajo investigación.