Dime cuánto pesas y te diré a quién atraes

Realza tu feminidad sin importar tu peso, ámate y esfuérzate cada día por ser más feliz que el día anterior

Las mujeres vivimos obsesionadas con el peso, medimos nuestro amor propio de acuerdo al peso que aparezca en la báscula. Cuando el peso sube el autoestima baja, y cuando el peso baja la autoestima sube. Incluso creemos que hay una relación entre el peso y la suerte en el amor, tal vez has escuchado a alguna amiga decir “Yo sé que si bajo de peso podría conseguirme un novio”.

Y es cierto que los hombres se enamoran por los ojos, pero si fuera que solo quisieran mujeres delgadas, no habrían tantas “gorditas” felizmente casadas.

Lo que realmente sucede en muchos casos no es el sobrepeso, pero si las inseguridades que tienen algunas mujeres consigo mismas, porque cuando aumentan unas libritas comienzan automáticamente a sentirse inseguras y esto hace que no exploten su sexapil. Así que si estas soltera ¿será que realmente no te sientes atractiva?

Una mujer insegura es el mata pasión más grande que existe, ¿será que tu energía y actitud están espantando al hombre que quieres atraer? ¿Será que porque estas gordita ya no te quieres arreglar ni maquillar?.

El sobrepeso es la inseguridad más grande que una mujer puede cargar, realza tu feminidad sin importar tu peso, ámate y esfuérzate cada día por ser más feliz que el día anterior, porque esto hará que irradies lo que sientes y sea un imán para atraer el sexo opuesto, pues cualquier hombre quiere rodearse de mujeres felices, realizadas y seguras.

