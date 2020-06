Trump cambia la fecha de su primer mitin electoral tras ser tildado de racista

WASHINGTON – El presidente Donald Trump anunció el viernes que su primer mitin electoral en meses se celebrará el 20 de junio en Tulsa, Oklahoma, en vez del día 19, después de que activistas y miembros de la oposición demócrata le criticaran por lo que consideraban un guiño a los supremacistas blancos.

En Twitter, Trump anunció que había decidido posponer un día el evento porque el 19 se conmemora la abolición de la esclavitud en Estados Unidos.

“Muchos de mis amigos afroamericanos y otros simpatizantes se habían puesto en contacto con nosotros para proponer que consideráramos cambiar la fecha por respeto a ese día festivo y todo lo que representa. Por tanto, he decido cambiar nuestro mitin al sábado 20 de junio, para honrar sus peticiones”, dijo Trump

A continuación el mandatario aseguró que 200,000 personas ya han pedido asistir al encuentro y añadió: “¡Estoy deseando ver a todo el mundo en Oklahoma!”.

We had previously scheduled our #MAGA Rally in Tulsa, Oklahoma, for June 19th – a big deal. Unfortunately, however, this would fall on the Juneteenth Holiday. Many of my African American friends and supporters have reached out to suggest that we consider changing the date out…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020