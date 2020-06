Con leggings estampados, Clarissa Molina hace un curioso baile tras una sesión de ejercicios

View this post on Instagram

Con este vídeo @sofialachapelle y yo les queremos dar las gracias a toda la gente que se ha unido a esta iniciativa para llevarle alegría a los que mas la necesitan. Al mismo tiempo también queremos seguir animando a todos ustedes amigos, colegas, seguidores aquí en Miami que limpien sus closets, sus casas, comidas enlatadas y artículos que ya no usen para donación. Solo les tomará 20 minutos de su tiempo (aveces nos pasamos horas en redes y se nos va el tiempo). Vamos a seguir colectando donaciones hasta el último sábado de Mayo de 1pm a 3pm en la siguiente dirección: 330 West 9th St, Hialeah, FL 33010. GRACIAS! Estamos apoyando la fundación Un Paso a la Vez y también una segunda fundación de el campo de mi madre en La Vega. Somos herramientas de Dios aquí en la tierra y estamos para servir. Dios los bendiga siempre. 🙏🏼