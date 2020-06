¿Es seguro el consumo humano de comida para perros?

Puedes sufrir infecciones por contaminación de alimentos y a largo plazo deficiencias nutricionales

¿Has imaginado un escenario en el que solo tuvieras comida para perro como opción para sobrevivir?, algunas personas suelen responder que preferirían comerla a morir de hambre.

En 1973, el grupo de vigilancia nutricional Center for Science in the Public Interest (CSPI) publicó un folleto que afirmaba que un tercio de la comida enlatada para perros comprada en proyectos de vivienda era consumida por personas. No porque esas personas hayan desarrollado un gusto por ella, sino porque no podían pagar un producto cárnico más caro, publica Popular Science.

La comida para perros generalmente tiene una combinación de granos, soya, vitaminas y minerales. También pueden contener varios subproductos animales como incluyen huesos molidos, intestinos y órganos de animales molidos que no se consideran aptos para consumo humano.

¿Qué tan malo puede ser un poco de “harina de carne” y otros ingredientes en los humanos?

Riesgos

A simple vista los ingredientes, “no son técnicamente peligrosos de consumir, siempre que se hayan cocinado, procesado y almacenado adecuadamente” describe la nutricionista Ansley Hill en Health Line.

Al igual que la comida humana, la comida para perros puede estar contaminada con bacterias que pueden enfermar a humanos y a perros. Por ello debes procurar el almacenamiento y manipulación indicados.

Aun cocines la comida para perros, esta podría causar enfermedades por contaminación durante su procesamiento. Por ello es importante estar atento a los retiros de alimentos para mascotas.

Comida cruda

Algunos alimentos para perro, contienen carne cruda, estudios refieren que las dietas de alimentos crudos para mascotas pueden ser peligrosas tanto para los animales como para los humanos.

La comida cruda congelada para perros puede albergar bacterias resistentes a los antibióticos. Científicos de Reino Unido tomaron muestras, cultivaron y probaron con los medicamentos.

Las bacterias resistentes a los antibióticos contaminaron pocas muestras de la comida para perros húmeda o seca, y sí el total de la comida cruda.

Encontraron bacterias enterococos en el 53% (8 de 15) de la comida seca; en el el 9% (2 de 22) de la comida húmeda; y en el 100% de comida cruda congelada para perros (9 de 9).

Comer carne cruda o poco cocida se ha relacionado con infecciones de organismos nocivos, como Salmonella, Listeria, Campylobacter y E. coli.

Diferentes necesidades

El alimento para perro atiende una dieta nutricionalmente balanceada para su mascota, pero los humanos y los perros no tienen las mismas necesidades.

Un ejemplo de las diferencias es que los humanos necesitamos consumir vitamina C de los alimentos ya que es un nutriente esencial que nuestro cuerpo no produce. Mientras que los perros y gatos la sintetizan en el hígado.

Si decides correr los riesgos, probablemente probar solo un poco no represente ningún problema, pero no es recomendable el consumo a largo plazo ya que puedes sortear el riesgo de infección, pero corres el riesgo de desarrollar deficiencias nutricionales.