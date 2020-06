Trump cumple 74 años en medio de dudas por su condición física y mental

Este domingo es el cumpleaños 74 del presidente Donald Trump, quien nació en un hospital en Jamaica, Queens, condado donde vivió con su familia.

Su aniversario coincide con cuestionamientos sobre su salud, luego de un comportamiento errático en la graduación de militares en West Point.

Primero, el mandatario intentó beber agua de un vaso, pero tuvo que empujarlo con las dos manos; luego, al salir del evento, el mandatario caminó temeroso por la rampa, dando pequeños pasos.

La Dra. Bandy Lee, psiquiatra de Yale, consideró que eran signos suficientes para considerar un escaneo cerebral al presidente.

La Casa Blanca felicitó al mandatario con un mensaje y una fotografía del republicano.

El vicepresidente Mike Pence también felicitó al mandatario.

“¡Feliz Cumpleaños al Presidente 45 de los Estados Unidos y mi buen amigo, presidente @realDonaldTrump!”, escribió.

Happy Birthday to the 45th President of the United States and my good friend, President @realDonaldTrump! pic.twitter.com/jpatuV0lSD

— Mike Pence (@Mike_Pence) June 14, 2020