VIDEO: Mujer tose en la cara a clienta en tienda de bagels de Nueva York cuando le pidió utilizar máscara

Nueva York apenas cumplió su primera semana de la Fase 1 de reapertura tras el cierre de negocios por la pandemia de coronavirus, pero algunos neoyorquinos toman la situación como “si no pasara nada”.

Una mujer a quien inicialmente se identificó como “Karen” –una forma en que redes sociales y varios medios han nombrado a quienes se tornan violentas o protagonizan ataques racistas– fue captada en cámara tosiendo deliberadamente sobre una cliente en una tienda de bagels, tras cuestionarla por no usar una máscara.

Will this ever end? So many assholes running around. Let’s make her famous.#KarensGoneWild pic.twitter.com/Q916jaod6C

— Nasty Liberal (@call_nasty) June 13, 2020